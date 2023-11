Da Wear OS a Google TV: ecco 11 novità che personalizzano la tua esperienza su Android

Per gli amanti della personalizzazione più estrema, Android si è sempre posto storicamente come il miglior sistema operativo disponibile, sopratutto lato smartphone (qui la nostra guida su come personalizzare Android 14). Quando si tratta di annunciare novità difficilmente Google rimane in silenzio a lungo, infatti ecco 11 nuove funzionalità e aggiornamenti su Android, comunicate giusto oggi dall'azienda di Mountain View, per aiutare gli utenti a personalizzare i propri dispositivi.