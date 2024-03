Open Fiber annuncia nuovi 110 Comuni rilegati in fibra FTTH o FWA che prima non lo erano: scopriamo quali sono

Open Fiber ha appena pubblicato un aggiornamento delle coperture per quanto riguarda le aree meno densamente popolate, ovvero le cosiddette Aree Bianche, annunciando o correggendo 110 nuovi Comuni rilegati in FTTH o FWA che prima non lo erano e novità ai PCN (sapete come verificare la copertura fibra Aruba?).

Il progetto è stimolato dal Piano Banda Ultralarga (BUL) del Governo finanziato con i fondi del Pnrr, e Open Fiber ha anche introdotto novità ai PCN (Punto di Consegna Neutro), rilegandoli o spostandoli in altra sede. Questo comporta la possibilità di attivare nuovi Comuni, che in precedenza erano attestati su PCN non rilegati, in Open Stream nazionale

In pratica, per connettere un Comune alla sua infrastruttura, Open Fiber installa un PCN, necessario per l'accesso agli operatori che poi venderanno i servizi ai clienti finali.

Al PCN sono collegati tutti gli elementi a valle utilizzati per portare la connessione a banda ultralarga agli abbonati, sia in FTTH (Fiber To The Home) che in FWA (Fixed Wireless Access), il sistema che prevede l'uso di una rete mista e formata in parte da una rete cablata in fibra ottica e in parte da una rete wireless.

Vi ricordiamo però che sebbene il rilegamento dei PCN (in quanto collegati o perché il PCN è stato spostato in altra sede) in teoria comporta l'attivabilità in Open Stream, in realtà non significa automaticamente che l'area sia coperta dalla fibra, in quanto potrebbero essere necessarie delle verifiche di copertura per ogni attacco.

Questo significa che dovete prendere questi dati con una certa dose di prudenza in quanto potrebbero non essere attendibili al 100% e potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che Open Fiber o il vostro operatore operante nelle aree bianche indichi la disponibilità: in caso riprovate a controllare.

Inoltre è possibile che in alcuni Comuni, già coperti, ci siano zone a copertura parziale e quindi attestate su altri PCN che sconfinano, quindi è possibile che in questi elenchi compaiano Comuni già rilegati.

Chiarito questo punto, ecco l'elenco dei nuovi Comuni, 65 in FTTH e 45 in FWA.

Nuovi Comuni in FTTH (65)

Abriola (Potenza)

Acquaviva delle Fonti (Bari)

Albaretto della Torre (Cuneo)

Ameno (Novara)

Arguello (Cuneo)

Arlena di Castro (Viterbo)

Armeno (Novara)

Armento (Potenza)

Bedollo (Trento)

Belpasso (Catania)

Bolzano Novarese (Novara)

Brunate (Como)

Calosso (Asti)

Camporotondo Etneo (Catania)

Canossa (Reggio nell'Emilia)

Castelnuovo della Daunia (Foggia)

Cercenasco (Torino)

Cerignola (Foggia)

Cerretto Langhe (Cuneo)

Conza della Campania (Avellino)

Cornovecchio (Lodi)

Cottanello (Rieti)

Divignano (Novara)

Faedo Valtellino (Sondrio)

Farnese (Viterbo)

Feletto (Torino)

Fogliano Redipuglia (Gorizia)

Giffoni Sei Casali (Salerno)

Gradisca d'Isonzo (Gorizia)

Lasnigo (Como)

Lequio Berria (Cuneo)

Loreto Aprutino (Pescara)

Lusigliè (Torino)

Luzzana (Bergamo)

Marano Equo (Roma)

Marentino (Torino)

Marsico Nuovo (Potenza)

Melito Irpino (Avellino)

Miasino (Novara)

Monastir (Sud Sardegna)

Montelibretti (Roma)

Montelupo Albese (Cuneo)

Montemarano (Avellino)

Montemurro (Potenza)

Motta d'Affermo (Messina)

Muro Lucano (Potenza)

Nicolosi (Catania)

Orta San Giulio (Novara)

Parona (Pavia)

Pecetto di Valenza (Alessandria)

Pettenasco (Novara)

Pettineo (Messina)

Piazzola sul Brenta (Padova)

Pignola (Potenza)

Puegnago del Garda (Brescia)

Quingentole (Mantova)

Resuttano (Caltanissetta)

Rodello (Cuneo)

Sagrado (Gorizia)

San Pietro al Tanagro (Salerno)

San Rufo (Salerno)

Sant'Andrea di Conza (Avellino)

Sant'Arsenio (Salerno)

Solesino (Padova)

Vinovo (Torino)