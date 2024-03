Ecco i nuovi Comuni nelle aree bianche coperti da fibra FTTH e FWA: sono ben 139!

Due sono le tecnologie utilizzate: FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, FWA (Fixed Wireless Access), il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.

Con l'aggiornamento di un paio di giorni fa, Open Fiber ha aggiunto 139 nuovi Comuni, 51 in FTTH e 88 in FWA, ma ci sono alcune precisazioni da fare. Prima di tutto, il fatto che un Comune appaia nell'elenco non implica la disponibilità immediata agli operatori (almeno a quelli che operano nelle Aree Bianche), quindi potreste dover aspettare qualche giorno prima che il sito del gestore ne confermi la copertura. Inoltre noterete che alcuni Comuni sono indicati in corsivo, il che significa che non sono ancora rilegati alla rete nazionale (apertura FTTH parziale). Questo implica che quando richiederete la verifica di copertura dovrete attendere di più per l'attivazione del collegamento. Chiariti questi aspetti, vediamo l'elenco dei nuovi Comuni. Nuovi Comuni coperti in FTTH (51) Amantea (Cosenza)

Andalo (Trento)

Anzola d'Ossola (Verbano-Cusio-Ossola)

Arena Po (Pavia)

Auronzo di Cadore (Belluno)

Caivano (Napoli) Comune solo PAC/PAL e/o nodi operatore

Campolattaro (Benevento)

Carema (Torino)

Carrodano (La Spezia)

Castelletto Uzzone (Cuneo)

Castellina Marittima (Pisa)

Cavriglia (Arezzo)

Comazzo (Lodi)

Comiziano (Napoli)

Fiumefreddo Bruzio (Cosenza)

Fumane (Verona)

Gargallo (Novara)

Genola (Cuneo)

Gimigliano (Catanzaro)

Grantorto (Padova)

Lequio Tanaro (Cuneo)

Lesina (Foggia)

Maierato (Vibo Valentia)

Mesero (Milano)

Mineo (Catania)

Moriago della Battaglia (Treviso)

Negrar di Valpolicella (Verona)

Ottone (Piacenza) Apertura comune FTTH parziale

Pagazzano (Bergamo)

Peschici (Foggia)

Pescina (L'Aquila)

Pievepelago (Modena)

Pinasca (Torino)

Plesio (Como)

Ponte nelle Alpi (Belluno)

Praia a Mare (Cosenza)

Quincinetto (Torino)

Rubiana (Torino)

San Giorgio Ionico (Taranto)

San Zeno di Montagna (Verona)

Sant'Agata di Esaro (Cosenza)

Selvino (Bergamo)

Sesta Godano (La Spezia)

Taverna (Catanzaro)

Torviscosa (Udine)

Val di Nizza (Pavia)

Val Masino (Sondrio)

Vauda Canavese (Torino)

Vottignasco (Cuneo)

Zenevredo (Pavia) Apertura comune FTTH parziale

Zerba (Piacenza) Nuovi Comuni coperti in FWA (88) Almese (Torino)

Arbus (Sud Sardegna)

Avetrana (Taranto)

Avigliana (Torino)

Bagnolo del Salento (Lecce)

Bagolino (Brescia)

Bocchigliero (Cosenza)

Borgia (Catanzaro)

Bosco Marengo (Alessandria)

Brentino Belluno (Verona)

Busano (Torino)

Buttigliera Alta (Torino)

Camerino (Macerata)

Campana (Cosenza)

Camugnano (Bologna)

Canossa (Reggio nell'Emilia)

Carbonia (Sud Sardegna)

Carema (Torino)

Carona (Bergamo)

Carpino (Foggia)

Casal Cermelli (Alessandria)

Cassina Valsassina (Lecco)

Castelspina (Alessandria)

Cereseto (Alessandria)

Ciconio (Torino)

Cison di Valmarino (Treviso)

Contà (Trento)

Cremeno (Lecco)

Cremia (Como)

Cuneo (Cuneo)

Cursi (Lecce)

Erbezzo (Verona)

Favria (Torino)

Feletto (Torino)

Front (Torino)

Frugarolo (Alessandria)

Gaggio Montano (Bologna)

Girifalco (Catanzaro)

Grizzana Morandi (Bologna)

Latisana (Udine)

Lusigliè (Torino)

Maglie (Lecce)

Manduria (Taranto)

Mangone (Cosenza)

Maratea (Potenza)

Melpignano (Lecce)

Mombello Monferrato (Alessandria)

Monte Santa Maria Tiberina (Perugia)

Montescheno (Verbano-Cusio-Ossola)

Montirone (Brescia)

Musso (Como)

Neviano degli Arduini (Parma)

Oglianico (Torino)

Ovindoli (L'Aquila)

Ozegna (Torino)

Ozzano Monferrato (Alessandria)

Pasturo (Lecco)

Paterno Calabro (Cosenza)

Pianello del Lario (Como)

Pontestura (Alessandria)

Porto Cesareo (Lecce)

Posta (Rieti)

Pratiglione (Torino)

Precenicco (Udine)

Ravascletto (Udine)

Revine Lago (Treviso)

Rogliano (Cosenza)

Rubiana (Torino)

Sala Monferrato (Alessandria)

San Giorgio Canavese (Torino)

San Giusto Canavese (Torino)

Sant'Agata di Esaro (Cosenza)

Sant'Ambrogio di Torino (Torino)

Sant'Antioco (Sud Sardegna)

Santo Stefano di Rogliano (Cosenza)

Sezzadio (Alessandria)

Solonghello (Alessandria)

Tarantasca (Cuneo)

Tarzo (Treviso)

Torrita Di Siena (Siena)

Treville (Alessandria)

Valfornace (Macerata)

Valvarrone (Lecco)

Vergato (Bologna)

Verona (Verona)

Villar Dora (Torino)

Visco (Udine)

Vittorio Veneto (Treviso)