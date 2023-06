Sono 147 i nuovi comuni coperti dalla fibra di Open Fiber: eccoli tutti!

Aumenta ancora la copertura di Open Fiber nelle così dette aree bianche, con l'obiettivo di cablare l'Italia da nord a sud, per una copertura della fibra più capillare possibile. Nello specifico abbiamo 147 nuovi comuni raggiunti ora dalla FTTH (Fiber To The Home: la più veloce, con il cavo in fibra che arriva direttamente a casa) e 31 nuovi comuni connessi in FWA (Fixed Wireless Access, quindi con una connessione ibrida, che unisce connessione cablata e wireless, ed è logicamente più lenta della precedente).