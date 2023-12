150 GB e minuti illimitati a meno di 6€ al mese: ecco Lyca Mobile PORT IN 599

Interessante promozione per i nuovi clienti di Lyca Mobile. Essi, infatti, potranno attivare l'offerta PORT IN 599, che offre 150 GB al costo mensile di 5,99 euro. Prima di entrare nei dettagli della promozione, evidenziamo che questo tipo di offerta è riservata all'utente che richiede la portabilità dei numero in negozio. La nuova offerta, attivabile quindi con portabilità da qualsiasi operatore, è disponibile fino al 31 dicembre.

Passando ai dettagli, PORT IN 599 offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e, come accennato all'inizio, 150 Giga di traffico internet mobile, il tutto al prezzo mensile di 5,99 euro. Per chi volesse optare per un'altra offerta della gamma PORT, sono disponibili: