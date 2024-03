L'operatore virtuale 1Mobile abilità il 5G: ecco le due offerte dedicate

Per l'operatore virtuale si tratta sicuramente di un passo in avanti, così come ha commentato Antonio Cortina, Amministratore Delegato di 1Mobile: "Essere tra i primi del 5G nella telefonia virtuale evidenzia il nostro impegno costante verso l'innovazione e la nostra missione nel portare le tecnologie del futuro in mano ai nostri utenti. Questo è un traguardo importante, ma è solo l'inizio. Continueremo a lavorare per rimanere all'avanguardia nel settore".

Infine, l'operatore ha aggiornato il proprio sito ufficiale, specificando che la velocità di connessione internet massima stimata sarà di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. La velocità di navigazione, poi, sarà condizionata da vari fattori come copertura e dispositivo utilizzato.