Su 1Password per Android arriva finalmente il sistema di autenticazione più sicuro, con un grosso limite

Per chi non lo ricordasse, le passkey sono uno strumento che permette di autenticarsi tramite il sistema di riconoscimento biometrico del telefono, impronta o volto. La tecnologia funziona abbinando una chiave univoca crittografata e memorizzata sul dispositivo con una memorizzata con il servizio (che non può funzionare senza la prima).

La piattaforma è da un anno che ha annunciato l'arrivo delle passkey, e dopo averle introdotte per i browser su Windows e iOS adesso finalmente le ha estese agli utenti Android.

Per sfruttare la novità, però, gli utenti devono avere installata l'ultima versione dell'app 1Password, e soprattutto è richiesto Android 14 o versioni successive. Un altro limite è però che potete utilizzare le passkey solo per l'accesso alle app. Google infatti non ha rilasciato l'API per abilitare l'utilizzo della passkey in Chrome per Android. Per questo motivo non è possibile autenticarsi sui siti Web utilizzando una passkey memorizzata nell'app 1Password durante la navigazione su un dispositivo Android.

Soddisfatti questi requisiti, per attivare la funzione bisogna toccare l'opzione Watchtower nella barra di navigazione in basso. A questo punto si dovrebbe vedere un elenco di tutte le app installate sul dispositivo e che supportano l'autenticazione tramite passkey.

1Password consiglia di iniziare con WhatsApp, Amazon e Uber, e se vi state registrando in un'app dovete ricordarvi di impostare una passkey e di salvarla in 1Password.

A differenza di Gestore password di Google, che funziona solo su Chrome, Chrome OS e Android, 1Password funziona sulla maggior parte dei sistemi operativi e offre anche estensioni per i browser più usati, come Chrome, Brave, Firefox e altri.

Vi ricordiamo che 1Password è membro della FIDO Alliance, l'associazione che ha ideato e promuove le passkey, e che non è disponibile gratuitamente. Se siete interessati all'ottimo strumento, dovrete infatti pagare un abbonamento di 2,99 dollari al mese, ma con una prova gratuita di 14 giorni.