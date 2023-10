Mark Zuckerberg lancia la bomba: 2 account WhatsApp sullo stesso telefono Android

Sono anni che gli utenti WhatsApp si arrovellano per avere la possibilità di utilizzare due account diversi sullo stesso telefono , cosa possibile, su Android, grazie alle personalizzazioni apportate da produttori quali Samsung, Xiaomi e altri. Per fortuna però ora chiunque potrà passare da un account all'altro su WhatsApp per Android . Se invece voleste collegare lo stesso account WhatsApp, ma su telefoni diversi , vi basterà seguire la nostra guida.

Abbiamo subito verificato su alcuni telefoni con WhatsApp beta, e su tutti l'opzione era già presente, mentre invece sembra ancora assente sulla stabile. Se avete WhatsApp con la barra di navigazione in basso ci sono buone probabilità che possiate anche configurare un secondo numero di telefono, altrimenti no.

Per aggiungere un secondo account dovete cliccare in alto a destra sul vostro avatar, premere sulla freccia in basso sotto al vostro nome, e scegliere "aggiungi account". A quel punto dovrete associare un secondo numero di telefono, avendo a portata di mano il telefono relativo, e dopo aver inserito un codice e ripristinato un eventuale backup avrete i due account sullo stesso smartphone. Attenzione perché in questo modo verrete scollegati dall'altro telefono. Detta altrimenti: non potete avere lo stesso numero WhatsApp attivo su due smartphone contemporaneamente. Questo è un limite ancora invalicabile per WhatsApp.

In ogni caso ogni promessa è debito, quindi ci aspettiamo che al massimo entro fine anno sia possibile su qualsiasi Android usare due account WhatsApp diversi sullo stesso telefono. Per sapere di preciso quando dobbiamo per forza di cose aggiornarci.