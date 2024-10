Vi mostriamo due carte in esclusiva di Scintille Folgoranti Pokémon Scarlatto e Violetto GCC

L'espansione Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è in arrivo. Come ogni espansione, promette di arricchire il metagame con nuove carte potenti e una vasta gamma di strategie. L'espansione introduce, fra le altre cose, nuovi Pokémon-ex Teracristal Astrali e carte che trasformeranno le sfide dei giocatori. In questo articolo, oltre a fare un recap di ciò che vi aspetta da novembre, vi mostriamo due carte in esclusiva.