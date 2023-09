Entro la fine del 2023 Apple potrebbe aggiornare un solo iPad

Inoltre, nel podcast "The MacRumors Show" , Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che il nuovo AirPad Air beneficerà di migliori specifiche tecniche . Ancora, Gurman ritiene che ci sarà un ulteriore lancio di prodotti Apple nel mese di ottobre, tuttavia potrebbe non esserci un evento dedicato per la presentazione. In particolare, ha aggiunto che potrebbe avvenire qualcosa di simile a quanto accaduto con l'introduzione dei MacBook con M2 Pro e M2 Max, ovvero con un annuncio tramite comunicato stampa ed un breve filmato.

L'iPad Air di sesta generazione dovrebbe debuttare ad ottobre come unico aggiornamento dell'iPad del 2023 . In particolare, sul sito cinese Weibo è stato scritto: "Solo la serie ‌iPad Air‌ dovrebbe essere aggiornata quest'anno", si legge nel post, con la successiva precisazione che l'aggiornamento del prodotto avverrà a ottobre. Dunque, "niente Mini e Pro quest'anno": le informazioni, tra l'altro, provengono da un account con una comprovata esperienza nella divulgazione di informazioni sui piani di Apple.

In attesa di ulteriori conferme in tal senso, ricordiamo che Apple ha aggiornato l'ultima volta l'‌iPad Air‌ nel marzo 2022 con il chip M1, una fotocamera frontale aggiornata da 12 megapixel con supporto Center Stage, una porta USB-C più veloce, supporto 5G sui modelli cellulari e nuove opzioni di colore. Per quanto riguarda il nuovo modello, non è ancora chiaro quali nuove funzionalità verranno introdotte. In tal senso, si vocifera sulla possibile implementazione del chip ‌M2‌, una porta Thunderbolt come l'iPad Pro, il passaggio del mouse su Apple Pencil e nuove opzioni di colore.