Il 2024 sarà l'anno dei pieghevoli?

All'interno del mercato degli smartphone si sta facendo largo quella che fino a qualche mese fa avremmo definito nicchia, ma adesso sta diventando sempre più ampia, cioè quella degli smartphone pieghevoli. Secondo il noto leaker Yogesh Brar, il 2024 sarà un anno denso di lanci di pieghevoli da parte dei brand maggiori: in un post su X (che vi lasciamo in basso) ha raccolto quali saranno i modelli che vedranno la luce nei prossimi mesi, seppur non si sappiano ancora precisamente i periodi in cui avverranno le presentazioni. Nonostante si tratti di una nuova frontiera, questa tipologia di smartphone è in commercio già da qualche anno, quindi vi consigliamo di controllare la nostra selezioni di migliori smarphone pieghevoli, che curiamo da diverso tempo con costanza.

Secondo quanto riportato nel post, nel corso del 2024 vedremo il lancio dei Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 di Samsung, del Find N5 di OPPO, di Open 2 di OnePlus, del Mix Fold 4 di Xiaomi e del X Fold 3 di Vivo, mentre sembra essere stato cancellato il lancio del Find N5 Flip di OPPO. Samsung ormai ci ha abituato con il lancio nel perido estivo dei suoi pieghevoli, quindi non dovrebbero esserci molte novità a riguardo. Mentre, per quanto riguarda OPPO e OnePlus, possiamo aspettarci quanto abbiamo visto con il OnePlus Open e l'OPPO Find N3, quindi sostanzialmente lo stesso dispositivo ma per mercati diversi. Le vere novità saranno rappresentate da Xiaomi e Vivo: la prima dovrebbe lanciare il Mix Fold 4 globalmente, a differenza del Mix Fold 3 che è rimasto vincolato al mercato cinese, mentre la seconda dovrebbe lanciare il suo X Fold 3, ma non sempre è facile comprendere le strategie di Vivo nel mercato europeo.