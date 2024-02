La nuova era di FIFA: 2K Sports potrebbe lanciare FIFA 2K25

Nelle ultime ore infatti sono emersi online degli interessanti rumor che indicano molto vicino un accordo tra 2K Sports , gestita da Take-Two Interactive , e la FIFA proprio per la licenza relativa al titolo videoludico.

Presto potrebbero arrivare delle interessanti sorprese nel mondo dei videogiochi , soprattutto per coloro che sono appassionati di simulatori calcistici. Lo scorso anno abbiamo assistito alla fine della partnership tra Electronic Arts e la FIFA , cosa che potrebbe tornare il prossimo anno con un nuovo protagonista .

Sono emersi dei retroscena in merito alla fine della partnership tra l'organizzazione calcistica mondiale ed EA. Sembra infatti che per il rinnovo decennale della licenza la FIFA avrebbe richiesto 2,5 miliardi di dollari. Una cifra più che raddoppiata, rispetto al miliardo di dollari fissato in precedenza. FIFA avrebbe chiesto questa quota maggiorata tenendo conto dell'inatteso successo del titolo di gioco, arrivato soprattutto grazie alla modalità Ultimate Team.

Allora EA avrebbe lasciato il campo, ed è questo il motivo per cui lo scorso anno abbiamo visto arrivare, per la prima volta, il popolare simulatore calcistico senza alcun riferimento a FIFA, con il nome EA Sports FC.

Ed ecco che entra in gioco Take-Two Interactive, la quale dovrebbe essersi aggiudicata la licenza e aver affidato la produzione del nuovo titolo calcistico alla sua 2K Sports. I rumor finora emersi indicano che dovrebbe chiamarsi FIFA 2K25, in linea con gli altri titoli sportivi realizzati dalla casa di produzione, come NBA 2K e WWE 2K.