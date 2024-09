3 accessori indispensabili di Anker che abbiamo toccato con mano a IFA 2024

Anker ha lanciato una marea di nuovi prodotti di tutti i tipi a IFA 2024, che abbiamo avuto la fortuna di vedere e provare con le nostre mani. Tra i tanti, però, alcuni spiccavano per originalità, ed è proprio di loro che vi vogliamo parlare in questo articolo. Abbiamo selezionato tre prodotti davvero interessanti che dovete assolutamente conoscere: le cuffie Soundcore Space One Pro, il triplo caricabatterie Anker MagGo e il mini proiettore portatile Nebula Capsule Air.

Soundcore Space One Pro

Le nuove Anker Soundcore Space One Pro sono cuffie a padiglione di nuova generazione. Hanno qualità audio molto elevata e un design raffinato, ma l'arma segreta è un'altra: sono ripiegabili e diventano compattissime. A livello tecnico si tratta di cuffie con driver da 40 mm, con 4 microfoni integrati e una tecnologia di riduzione del rumore con ben 4 livelli di regolazione. L'autonomia dichiarata è ottima: arriva a 40 ore con ANC attivo e 60 ore con ANC spento. Supportata nativamente la ricarica rapida. Le cuffie Soundcore Space One Pro saranno disponibili a partire dal 19 settembre 2024 al costo di 199,99€ per il mercato italiano. Le colorazioni in vendita saranno due: Jet Black e Cream White. Attenzione! La bella custodia per il trasporto sarà venduta a parte al costo di 34,99€. Un peccato che non sia inclusa nel prezzo insieme alle cuffie stesse, visto che è sicuramente un accessorio quasi indispensabile da avere.

Anker MagGo Wireless Charging Station

Passiamo al più simpatico tra i prodotti che abbiamo visto allo stand di Anker, uno di quei piccoli accessori che può diventare indispensabile per alcuni utenti. Il nome completo è Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad), ma per capire meglio di cosa stiamo parlando basta guardare le immagini in basso. Si tratta di una serie di 3 basette per la ricarica wireless Qi2 collegate tra loro con una fascia in plastica, in grado di ricarica 3 dispositivi allo stesso momento. Anker l'ha progettato nello specifico per ricarica iPhone, AirPods e Apple Watch insieme, infatti è certificato Apple, però si può usare anche con altri prodotti, come smartphone Android e auricolari di altri marchi. Le basette supportano diverse potenze: 15 + 5 + 5 W. Sul lato del prodotto è presente la porta USB-C, al quale va collegato un cavo con un alimentatore (non fornito). Il design è sicuramente l'aspetto distintivo per questo prodotto. Ripiegando le 3 basette con l'aggancio magnetico, il MagGo diventa compattissimo e si può mettere addirittura in tasca. Anker dice che le dimensioni sono quelle di un macaron: nelle nostre mani ci è sembrato leggermente più grosso, ma non di molto. Anche il peso è leggerissimo, tra l'altro. Il costo potrebbe spaventare, visto che parliamo di 99,99€. La disponibilità non è ancora iniziata, il prodotto sarà in vendita nei prossimi mesi. Le colorazioni disponibili saranno bianco, nero, azzurro e rosa.

Nebula Capsule Air

Nebula Capsule Air è un piccolo proiettore portatile. Piccolo davvero, visto che parliamo di appena 68 x 68 x 140 mm, per un peso di 600 grammi. Non è tascabile in senso stretto, ma si può tranquillamente mettere in borsa o in uno zaino. Le specifiche sono molto interessanti: luminosità di 150 ANSI Lumen, risoluzione fino a 720p, supporto nativo per il sistema Google TV e per Netflix. Ha anche uno speaker audio da 5W integrato e porte HDMI e USB-C. Grazie al sistema auto-focus supporta l'installazione automatica e si orienta in pochi secondi. Inoltre monta una batteria da 34 Wh, che gli permette di avere oltre 2 ore di autonomia. La funzionalità più interessante è il supporto agli accessori, soprattutto il sorprendente treppiede allungabile, che è anche dotato di una batteria interna da 34 Wh e permette di raddoppiare l'autonomia. Un ottimo metodo per posizionare il Capsule Air nella posizione che più preferite. Ci sono anche un gimble e una basetta span-on, grazie alle quali potete posizionare il proiettore su un tavolo, avvitarlo al muro, agganciarlo ad un cavo e tanto altro ancora. Nebula Capsule Air sarà in vendita a partire dal 29 settembre 2024 al prezzo di 349,99 dollari per il mercato americano, mentre ancora non si sa se arriverà in Italia. Il prezzo degli accessori è altino, trovate a seguire lo schema completo. Capsule Air Snap-on Base : 19€

: 19€ Capsule Gimble Stand : 49€

: 49€ Capsule Power Bank Tripod: 129,99€

