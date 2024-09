Notebook con gamepad staccabile e altre follie Acer viste a IFA 2024

Anche quest'anno, l'IFA di Berlino sta solleticando il palato di chi cerca delle novità sorprendenti nel mondo della tecnologia: basti vedere le chicche presentate da Anker e Qualcomm, giusto per farvi un'idea più completa. Tra i protagonisti dell'evento, Acer ha catturato l'attenzione con alcuni prodotti davvero originali e, in alcuni casi, persino assurdi. Ecco i tre dispositivi più fuori dagli schemi che ci hanno lasciato di stucco, ognuno per un motivo diverso: il notebook Project DualPlay, la console Acer Nitro Blaze 7 e il monitor Acer Nitro XV240 F6.

Project DualPlay

Tra i prototipi più innovativi presentati da Acer all'IFA 2024, spicca il Project DualPlay, un concetto di notebook da gaming progettato per offrire un nuovo modo di vivere i videogiochi in mobilità: si distingue infatti per il suo design audace con un controller wireless integrato e rimovibile, che consente di giocare con un amico su un unico dispositivo. Nel dettaglio, Project DualPlay è dotato di un ampio touchpad che funge anche da controller wireless rimovibile. Con un semplice tocco, è possibile sbloccare il controller grazie a un meccanismo elettromagnetico, mentre due altoparlanti pop-out da 5 watt emergono dai lati del notebook. La versatilità del controller staccabile non è solo dedicata al multiplayer, ma può essere adoperata ovviamente anche per le esperienze in solitaria, trasformando il notebook in una vera e propria "battle station" portatile, così come l'ha definita Acer. In più, il Project DualPlay include un'illuminazione RGB dinamica a 360 gradi su tastiera, cornici dello schermo e area del touchpad, oltre a una barra luminosa a specchio infinito sul retro del dispositivo: insomma, vuole gridare al mondo quanto il suo design sia aggressivo. Il Project DualPlay potrebbe rappresentare un nuovo passo nel mercato dei laptop da gaming, con Acer che esplora soluzioni innovative per offrire un'esperienza di gioco più flessibile. Tuttavia, rimane da vedere se questo concept potrà davvero affermarsi come una scelta valida per i giocatori, vista la concorrenza, l'effettiva utilità e le attese del mercato, senza menzionare poi l'eventuale costruzione e riparabilità del tutto.

Acer Nitro Blaze 7

Un altro prodotto che ha catturato l'attenzione a IFA 2024 è l'Acer Nitro Blaze 7, una console di gioco portatile che mira a rivaleggiare con dispositivi come ASUS Rog Ally X e Steam Deck. Il Nitro Blaze 7 è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 8840HS ed una scheda grafica integrata AMD Radeon 780M, offrendo prestazioni supportate dall'intelligenza artificiale, stando a quanto dichiarando da Acer, anche se non sappiamo in che modo. Per il resto, si tratta di una console da 7'' dotata di un display touch Full HD con refresh rate a 144 Hz, copertura al 100% dello spazio colore sRGB e supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium, così da fornire un'immagine fluida e senza tearing. Nitro Blaze punta anche sulla capacità di archiviazione, con opzioni di storage SSD NVMe PCIe Gen4 fino a 2 TB, e su un design compatto e leggero, con un peso di circa 670 grammi (30 grammi in più rispetto a Steam Deck). Ci sarà anche il supporto alla connessione Wi-Fi 6E. Quello che più colpisce in questo annuncio è l'arrivo di un nuovo player nello scenario delle console portatili Windows, un mercato in crescita ma ancora in cerca di maturità. Nonostante la proposta di Acer sia interessante dal punto di vista delle specifiche, il vero nodo da sciogliere sarà l'esperienza utente: finché nessuno sviluppa un software dedicato che renda queste console altrettanto flessibili, piacevoli e intuitive come Steam Deck, difficilmente potranno competere a pieno titolo. Speriamo che Acer riesca nel suo intento di fornire un'esperienza utente all'altezza, colmando quel gap che ancora separa le console portatili Windows dalla loro controparte più affermata.

Acer Nitro XV240 F6

La ciliegina sulla torta è il Nitro XV240 F6, un monitor da gaming che punta a soddisfare i giocatori più esigenti grazie ad un refresh rate impressionante di 600 Hz, uno dei più alti sul mercato: del resto, ASUS ci aveva già stupito a Gamescom con ROG Swift OLED PG27AQDP a 480 Hz, ma qui si sta puntando ancora più in alto. Con uno schermo da 24'' e risoluzione Full HD, il Nitro XV240 F6 offre una risposta ultra-rapida di 0,1 ms (G-to-G) e la certificazione AMD FreeSync Premium. Come avrete senz'altro capito della specifiche, questo monitor è stato progettato per chi cerca una velocità di aggiornamento estrema e prestazioni visive di alto livello, anche perché vanta una copertura del 95% della gamma cromatica DCI-P3 e la certificazione VESA DisplayHDR 400. In più, include due porte HDMI e una DisplayPort, permettendo di collegare facilmente diverse console e dispositivi per una maggiore versatilità. Nitro XV240 F6 arriverà in Europa a partire dal primo trimestre del 2025 al prezzo di 599,99 dollari: per il prezzo in euro dovremmo attendere ulteriori comunicazioni.

