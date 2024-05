I 48 set LEGO Ideas che potrebbero diventare realtà: ci sono Among Us, La Città Incantata, Shrek e tanti altri

Andiamo a scoprirli: ci sono la Città Incantata , dal film di Miyazaki, Shrek, Gundam e Among Us !

LEGO ha appena annunciato i 48 set qualificati per la prima revisione LEGO Ideas del 2024 , ovvero quelli che hanno raggiunto 10.000 preferenze entro il 6 maggio 2024 (sapete come farsi mandare pezzi LEGO rotti o smarriti, gratuitamente ?).

Cos'è LEGO Ideas

LEGO Ideas è un concorso per set non in commercio ma creati dagli appassionati e messi in vendita sulla piattaforma dopo aver superato due gradi di selezione. La prima prevede il raggiungimento di 10.000 consensi tra gli utenti della comunità, e la seconda sarà soggetta al board panel di LEGO, che sceglierà i set che verranno effettivamente messi in commercio

Oggi è scaduto il primo periodo, che ha visto 48 set ricevere i 10.000 consensi, ma gli altri set in concorso potranno sperare di raggiungerli entro il 2 settembre, scadenza del secondo periodo di revisione.