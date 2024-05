Rabbids: Legends of the Multiverse e Return to Monkey Island+ sono tra i cinque nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade

Le notizie in ambito Apple sono momentaneamente tutte concentrate sui nuovi iPad Air e iPad Pro, svelati oggi con l'evento Let Loose. Gli iPad si sono ormai evoluti in dispositivi utilizzabili a tutto tondo, dalla produttività allo svago, strizzando l'occhio anche al mondo del gaming grazie al servizio Apple Arcade (rimanendo in attesa di ulteriori novità dal mondo degli emulatori).

Apple Arcade è la proposta dell'azienda di Cupertino per avere accesso ad un catalogo di videogiochi senza pubblicità o acquisti in app e sta per guadagnare ben cinque nuovi titoli a partire dal 30 maggio. Andiamo a vederli nel dettaglio.