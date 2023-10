5 set LEGO iconici e imperdibili che tra pochissimo usciranno di produzione

Entro la fine del 2023 usciranno di produzione tantissimi set LEGO. Vi abbiamo già dato la brutta notizia in un articolo dedicato comprensivo di una lunga lista dei prodotti coinvolti. Il problema è che si tratta di oltre 300 modelli, e scovare quelli più meritevoli di attenzione non è cosa poi così banale. In questo articolo abbiamo selezionato 5 (+1) set LEGO che saranno presto fuori catalogo che secondo noi dovreste accaparrarvi quanto prima. Alcuni saranno sempre più difficili da trovare, sfruttando ovviamente canali non convenzionali visto che sul LEGO Store spariranno proprio. Altri vedranno il loro prezzo aumentare a dismisura, rendendo un ipotetico investimento attuale meno oneroso. Vediamoli insieme! Gruppo LEGO Fan Italia

Svelato e lanciato nel 2019, il set NASA Apollo 11 Lunar Lander omaggia ovviamente la navicella che atterrò sul suolo lunare il 20 luglio del 1969. Un set davvero molto bello da esporre, anche grazie alla base quadrata che simula i crateri della Luna. Il Lander è composto dai due moduli classici, ovvero quello che attualmente è ancora visibile (e teoricamente visitabile) sulla Luna, e la parte superiore che ha riportato i due astronauti in orbita. A distanza di 4 anni dal lancio, il set verrà presto dismesso del tutto, e di conseguenza presto sparirà dal LEGO Store.

Due edifici modulari davvero fantastici

Come forse saprete, il 1° gennaio di ogni anno LEGO lancia un nuovo edificio modulare della serie Creator Expert. O meglio, della serie Icons pensata per un pubblico adulto, visto che la società danese neanche troppo tempo fa ha pensato a un rebrand delle sue linee. Per il 1° gennaio 2024 è previsto un set che riprodurrà un museo di storia naturale, ma ancora non ci sono immagini ufficiali né tanto meno un annuncio vero e proprio. Con il suo arrivo però usciranno di scena altri due edifici modulari davvero, davvero fantastici: Piazza dell'Assemblea e Libreria. Non solo sono belli e divertenti da costruire, ma sono anche fantastici da esporre in casa. I prezzi non sono esattamente bassi, ma appena usciranno di produzione li vedrete probabilmente raddoppiare, e sarà impossibile comprarli direttamente da LEGO.

Jurassic Park, un film che ha cambiato il cinema e che, ancora oggi, è impresso nella memoria di milioni di persone. L'anno scorso LEGO, in collaborazione con Universal, lanciò un diorama celebrativo davvero fantastico: Fuga del Tirannosauro. Ve ne parlammo anche in una recensione dedicata! Ebbene, anche questo uscirà presto di produzione. Non solo rappresenta meravigliosamente una delle scene più iconiche del film, ma è anche un diorama da esposizione davvero ben realizzato. A fine 2023 uscirà definitivamente di produzione, lasciandovi poche settimane per decidere di accaparrarvelo.

Fan di Harry Potter a me! Il 1° giugno del 2022 LEGO lanciava una nuova ondata di set dedicati ad Harry Potter, tra cui uno dei più carini mai prodotti. Stiamo parlando del Numero 12 di Grimmauld Place, che riproduce il mitico nascondiglio dell'Ordine della Fenice. Oltre a includere una vera valanga di minifigure (ben 9), integra un meccanismo fantastico che riproduce la scena del film in cui viene svelata per la prima volta l'ubicazione del nascondiglio. I palazzi possono quindi essere messi in movimento per rivelare la sezione grigio scura che ospita il nascondiglio. Il retro è aperto in stile diorama, con la riproduzione di altre scene che avvengono all'interno del nascondiglio. Per qualche motivo LEGO ha deciso di toglierlo dalla produzione. Forse per il prezzo poco popolare? Non è dato saperlo, ma noi vi consigliamo vivamente di accaparrarvelo.

Horizon Forbidden West: Collolungo

Anche questo set è stato lanciato nel 2022 (a febbraio per l'esattezza), e come gli altri elencati uscirà a breve di produzione. Si tratta del Collolungo di Horizon Forbidden West, uno dei dinosauri meccanizzati dei videogiochi Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West di Guerrilla Games per PlayStation. Oltre a essere effettivamente molto bello da esporre, soprattutto per i fan della serie, è anche l'unico set in circolazione dedicato a un videogioco di casa PlayStation. C'è quindi anche un possibile intento collezionistico dietro l'acquisto di un prodotto del genere.