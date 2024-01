50 euro di sconto e un possibile Galaxy Book 3 in regalo per chi acquisterà un Samsung S24

Si scalda sempre di più l'atmosfera per quanto concerne Samsung, il noto produttore sudcoreano che rappresenta un punto di riferimento nel settore smartphone e non solo. Questo perché a breve l'azienda svelerà ufficialmente i nuovi Galaxy S24. Saranno dei top di gamma in tutto e per tutto, anche dal punto di vista fotografico (qui trovate i migliori camera phone del momento).

Nelle ultime ore abbiamo appreso diversi interessanti dettagli su questi nuovi top di gamma Android, compresa la data scelta per la presentazione ufficiale, che si terrà il prossimo 17 gennaio. Ora apprendiamo della primissima promozione di Samsung dedicata ai nuovi Galaxy S24.