Il 5G in Italia migliora ma ancora non brilla

L'Italia è un Paese dove il digital divide fa ancora da padrone, nonostante negli ultimi anni la situazione stia migliorando. Molto spesso è dovuto a carenze del sistema infrastrutturale, soprattutto per quanto riguarda la stesura dei cavi per la fibra. Quindi, chi non ha a disposizione una buona connessione cablata spesso si affida alle connessioni mobile. Ma queste come vanno? Come ogni anno, è arrivato il report di OpenSignal che ci mostra l'andamento del 5G in Italia e nel mondo. Il 5G in Italia è disponibile da diversi anni, ma non ha avuto ancora una grandissima diffusione, sebbene gli operatori nostrani lo stiano inserendo nelle loro offerte.

Nel grafico è riportata la disponibilità della rete 5G in molti Paesi nel mondo. Notiamo che l'Italia è al 19° posto con un 17,9%, che può sembrare un piazzamento non da record, ma in ogni caso si trova nella prima metà del grafico. Inoltre, bisogna ricordare che rispetto allo scorso anno c'è stato un miglioramento: l'Italia era al 22° posto con un 13,5%. Da notare che in Europa sono solo quattro gli Stati con una percentuale migliore di quella italiana: l'Italia è davanti a Stati come la Germania, la Spagna e il Regno Unito.

Purtroppo, sulla velocità media di download iniziano le note dolenti: l'Italia si posiziona tra gli ultimi Stati con una velocità di 121,2 Mbps. Non è certamente un dato incoraggiante, visto che al vertice della classifica le velocità medie sono quasi il quadruplo. Tuttavia, se guardiamo al nostro interno, possiamo vedere che rispetto allo scorso anno c'è stato un miglioramento, perché avevamo una velocità media pari a 98,3 Mbps.

Qui, invece, si hanno i valori medi di picco in download e in upload sotto rete 5G. Anche qui il posizionamento è basso con una velocità media di picco in download pari a 437,5 Mbps e in upload pari a 17,0 Mbps. Per la velocità in download è triste ammettere che il nostro valore sia sotto la media, mentre per la velocità in upload le differenze sono meno significative, perché siamo in compagnia di Stati come la Francia e gli USA, che solitamente ricoprono posizioni più alte. Anche qui però registriamo un miglioramento nell'anno: a giugno 2022 avevamo una velocità media di picco in download pari a 431,8 Mbps e in upload pari a 15,9 Mbps.