La rete 5G TDD di WINDTRE continua a crescere: raggiunto quasi il 70% della popolazione

Come da prassi, WINDTRE ha aggiornato i dati sulla copertura della sua rete 5G. A riguardo, risulta in aumento la percentuale sulla tecnologia 5G TDD, che ormai ha raggiunto quasi il 70% della popolazione (69,7% per la precisione). A questo proposito, ricordiamo che a differenza della tecnologia FDD DSS, il 5G TDD necessita dell'attivazione di un nuovo spettro riservato esclusivamente alle connessioni 5G. Per quanto riguarda la percentuale di copertura con tecnologia FDD sulle frequenze a 1800 MHz e 2600 MHz, è rimasta invariata: l'operatore, infatti, ha annunciato di aver raggiunto il 95,6% della popolazione.

Passando alla velocità della rete, WINDTRE ha evidenziato che la velocità di connessione internet massima in 5G è di 1,6 Gbps in download e di 150 Mbps in upload. In particolare, arriva fino a 1,6 Gbps nelle regioni dove l'operatore dispone di 40MHz di banda contigui, mentre fino a 1,3 Gbps nelle regioni dove l'operatore dispone di soli 20MHz contigui. Al di là dei confini della Comunità Europea, invece, la velocità di connessione in 5G potrebbe essere limitata e che, nonostante ciò, questo permetterà comunque ai clienti di "effettuare traffico dati con prestazioni ottimali garantendo il controllo dei consumi".