Samsung ed ARM sono già alle prese col 6G, che potrebbe arrivare prima di quanto pensate

L'avvento del 6G è inevitabile. Così come lo è stato quello del 5G prima di lui, o del 7G in seguito, fino a quanto G volete. Scherzi a parte, in un mondo che ancora stenta tantissimo a toccare con mano i benefici che il 5G doveva aportare, e che in pochi sembrano capaci di sfruttare, si parla già di 6G, e il suo avvento potrebbe essere più prossimo di quanto pensate.

Per gestire velocità di download nell'ordine del terabyte al secondo, Samsung e ARM stanno lavorando a una soluzione chiamata "parallel packet processing", ovvero elaborazione dei pacchetti in parallelo, l'unica in grado di elaborare in tempo reale una tale quantità di dati.