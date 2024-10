7 anni di aggiornamenti per tutti gli Android: Google ha trovato la soluzione!

Entrambe le aziende offrono infatti 7 anni di aggiornamenti , rendendo così i loro telefoni assai longevi e duraturi, tanto che è più probabile che diventino inutilizzabili per il passare del tempo, piuttosto che per carenze software.

Cos'è Longevity GRF?

Il Longevity GRF si basa sull'idea di " congelare i requisiti " richiesti da Google per il software dei chipset durante l'intero ciclo di vita del dispositivo. Questo significa che, una volta lanciato un certo SoC, non sarà più necessario che i produttori di hardware aggiornino continuamente il software del chipset per allinearsi alle nuove versioni di Android.

Non sono stati diffusi troppi dettagli finora perché GRF è stato introdotto durante un evento per produttori, adesso svelato da un report di Android Authority .

Longevity GRF non riguarda solo i telefoni prodotti da Google stessa, ma coinvolge l'intero ecosistema Android , dai chipset sviluppati da produttori come Qualcomm fino ai dispositivi creati dai vari brand di smartphone.

I vantaggi e le limitazioni del Longevity GRF

Per come l'abbiamo visto finora il Longevity GRF sembra avere solo vantaggi, ma ci sono comunque alcune limitazioni importanti da considerare.

Dopo i primi tre anni di vita di un dispositivo, sarà comunque necessario effettuare un aggiornamento importante del kernel Linux, su cui si basa Android. Questo passaggio garantirà che il dispositivo continui a ricevere le patch di sicurezza e le nuove funzionalità introdotte nelle versioni successive del sistema operativo.

Inoltre, Longevity GRF permette sì di estendere gli aggiornamenti di sistema, ma non garantisce che tutte le nuove funzionalità hardware siano compatibili con i dispositivi più vecchi.

Ok, ma quindi?

Sulla carta Longevity potrebbe finalmente risolvere il problema del supporto limitato nel tempo, rendendo più sostenibile l'acquisto di un nuovo smartphone. Qualsiasi smartphone, in teoria.

Detto questo, ci vorrà del tempo prima che il sistema entri a regime. Si parte infatti ora con il prossimo top di gamma di Qualcomm, ma prima che tutti i SoC in commercio siano supportati passeranno mesi se non anni.

In ogni caso la direzione sembra quella giusta e in un mondo in cui sempre meno persone cambiano smartphone frequentemente, il supporto a lungo termine è non solo auspicabile ma dovuto.