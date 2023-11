7 curiosità sui LEGO che sicuramente non conoscete!

Tra Black Friday e Natale, è un momento caldissimo per LEGO, con decine di offerte e coupon giornalieri che vi permettono di accedere ai vostri set preferiti a prezzi fantastici, e la filiale italiana coglie l'occasione per farvi scoprire alcune divertenti curiosità, magari per ispirare il vostro prossimo acquisto. Si tratta di oggetti e contenuti nascosti che sono stati inseriti in alcuni set: andiamo a scoprirli tutti!

Baita con fondamenta italiane

La Baita LEGO (21338) è un set Ideas creata dall'italiano Andrea Lattanzio, che non potendo vivere in una vera baita ha deciso di costruirne una in mattoncini. Composta da 2082 pezzi, con 4 minifigure incluse (con maglione!), la baita è piena di componenti e angoli speciali, con un rifugio al piano superiore, una macchina da scrivere per il vostro prossimo romanzo, la chitarra per le serate intorno al fuoco, coloratissime falene imperatore e tanti animaletti, oltre a molto altro! Ma qual è la divertente curiosità? Nelle fondamenta troverete una bandiera italiana nascosta, in onore del designer del set. La Baita è disponibile sul sito LEGO a 179,99 euro.

Set BrickHeadz con cervello!

Chi non adora i set LEGO BrickHeadz? Destinati ai bambini dai 6 anni in su e agli adulti, sono personaggi in mattoncini da collezionare e che rappresentano simpatici animali, personaggi di serie TV e film e molto altro ancora. Preferite Pluto, Sonic the Hedgehog, Harry Potter o Crudelia? I set BrickHeadz sono irresistibili, ma la maggior parte di loro nasconde un incredibile segreto: un mattoncino rosa 2x2 che rappresenta il cervello! Potete trovare i set BrickHeadz sul sito LEGO a questo indirizzo, a partire da 9,99 euro.

Quando è stato lanciato il Saturn V che ha portato l'Apollo sulla Luna?

Il set Saturn V Apollo LEGO NASA (codice 92176) è per chi ha sempre desiderato diventare astronauta: la replica perfetta del primo razzo per andare sulla Luna. Questo imponente set da 1 metro comprende anche 3 microfigure di astronauti, 3 supporti per esporre il modello orizzontalmente e, ovviamente, il modulo lunare. E quale modo migliore per celebrare quella che probabilmente rappresenta la maggiore impresa della storia dell'umanità? Il set è composto da 1969 pezzi, esatto come l'anno dello sbarco dell'Apollo 11 sul nostro satellite. Vi fa gola? Un vero peccato, è fuori produzione da tempo.

Le targhe dei veicoli nascondono un segreto

Chi non ama i veicoli LEGO? Che siano camper, autobus di intercettazione paranormale, bus londinesi o scuolabus, sono sempre tra gli oggetti preferiti dei fan, ma forse non vi siete mai chiesti cosa significhino le cifre sulla targa. Spesso, la risposta è semplicissima: i designer nascondono le loro iniziali o la loro data di nascita nelle targhe!

Il lavoro del designer della Casa sull'albero

La Casa sull'albero (codice 21318), è la realizzazione del sogno di tutti i bambini: composto da 3036 pezzi, celebra la bellezza delle stagioni e il mondo naturale. Il set contiene cabine accessibili grazie al fatto che alberi e tetti delle cabine si sollevano, un argano funzionante e 4 minifigure, ma soprattutto un segreto nascosto: un paio di forbici sotto a un letto, in omaggio al fan designer, parrucchiere di professione! Potete acquistare la casa sull'albero sul sito LEGO a 249,99 euro.

L'incoronazione della Regina Elisabetta II

Il set Architecture di Londra (codice 21034) è una celebrazione della diversità architettonica di Londra grazie alle numerose strutture che rappresenta. In questo set da 468 pezzi troverete infatti una rappresentazione accurata, con colori e dimensioni comparative realistici, della National Gallery, Colonna di Nelson, London Eye, Big Ben (Elizabeth Tower) e Tower Bridge, più la targhetta decorativa "Londra". Ma le lancette dell'orologio indicano un'ora precisa, 19:53, in riferimento all'anno di incoronazione della Regina Elisabetta II, il 1953 appunto! Potete acquistare il set Londra a 39,99 euro sul sito LEGO.

L'Albero Bonsai ha delle rane al posto dei fiori!

L'Albero Bonsai (codice 10281) è un set per adulti pensato per portare armonia ed equilibrio nella vostra vita, progettato con passione e perfetto in ogni dettaglio. Composto da 878 pezzi, vi consente di scegliere tra verdi foglie o fiori rosa per il vostro stile preferito, ma forse non sapete che i fiori nascondono un segreto: sono stati riprodotti con rane! L'Albero Bonsai, della serie Icons, è disponibile sul sito LEGO al prezzo di 49,99 euro.