Le tastiere retro di 8BitDo sono fantastiche: in arrivo il modello Commodore 64, ma occhio a quelle Nintendo in sconto

Tra le tastiere disponibili su Amazon ce ne sono alcune del marchio 8BitDo pensate per omaggiare le console domestiche degli anni '80. Ci sono in particolare due modelli disponibili già da qualche mese anche in Italia, e c'è anche una terza variante che farà il debutto fra meno di un mese su Amazon Italia. Scopriamole insieme!

Le tastiere 8BitDo ispirate a Nintendo

Si chiamano 8Bitdo Retro Mechanical Keyboard e sono tastiere meccaniche dotate di un bel po' di funzioni. Le due edizioni dedicate al mondo Nintendo sono ispirate rispettivamente al Nintendo Entertainment System, la prima console domestica di successo della grande N (ma non la prima in assoluto), e alla sua controparte venduta in madrepatria, il mitico Famicon.

8BitDo non si è concentrata esclusivamente sull'estetica. Sono tastiere meccaniche di qualità, dotate di switch tattili Kailh Box Switch V2 e di connettività senza fili, sia in Wi-Fi con apposito ricevitore USB, sia in Bluetooth. Se gli switch tattili con il feedback "cliccoso" non sono di vostro gradimento potete anche cambiarli, visto che la tastiera è hot-swappable. In alto a sinistra c'è anche una manopola per regolare il volume di sistema, e in confezione trovate anche quelli che 8BitDo definisce "Dual Super Programmable Buttons". Sono due pulsantoni ispirati ai pulsanti rossi del controller del NES che potete programmare direttamente da tastiera con tutte le shortcut che volete.

Il formato della tastiera è il TKL, ovvero quello privo di tastierino numerico, e il layout è l'ANSI USA che caratterizza tante tastiere meccaniche che non fanno parte dell'ambiente gaming. Il prezzo non è affatto male visto quanto offerto: 94€ circa per il modello NES e 89€ per la variante Famicon.

E occhio all'edizione C64!

Il 21 giugno prossimo arriva anche in Italia la nuova variante della 8BitDo Retro Mechanical Keyboard, quella dedicata all'altrettanto mitico Commodore 64! Le caratteristiche rimangono più o meno le stesse: tastiera meccanica hot-swappable, modalità d'uso senza fili con selettore ad-hoc, manopola per il volume, formato TKL. In confezione ci sono sempre i due pulsantoni programmabili, e stavolta c'è anche il Super Stick, una manopola programmabile sempre ispirata ai joystick di un tempo. Cambia ovviamente l'estetica, ispirata alle linee e ai colori del C64. Il prezzo, nonostante la presenza dello stick programmabile aggiuntivo, è sempre lo stesso: 99,99€. Anche le altre avrebbero lo stesso costo di questa, ma essendo disponibili da più tempo sono scontate. Potete già preordinarla direttamente su Amazon Italia. La tastiera risulta venduta e spedita da Amazon.

