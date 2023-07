95 milioni di post in meno di 24 ore: l'impatto di Threads sul mondo

Nella remota ipotesi che non ne abbiate sentito parlare, ieri Instagram ha lanciato Threads, la nuova piattaforma di microblogging di Instagram che ci ha fatto svegliare in un mondo non più Twitter-centrico. Nel male e nel bene.

Perché diciamo questo? Dopotutto l'app non è disponibile in Europa (sapete che potete comunque installarla?), e diversi utenti hanno rilevato una pesante raccolta dei dati degli utenti (motivo per cui non è conforme al GDPR), ma i numeri sono inconfutabili.

Nonostante l'entusiasmo per Mastodon, Hive o altre piattaforme chiamate "alternative a Twitter", lì si parla di poche centinaia di migliaia di utenti, al più uno o due milioni, con rischio di intasare i server. Qua di parla di un'app scaricata in meno di 24 ore da 30 milioni di utenti, che ha generato nello stesso arco di tempo 95 milioni di post e 190 milioni di Mi piace.