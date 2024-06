A 4 anni dal lancio, Valorant arriva anche su console

Si inizia, come di consueto, per gradi. Il lancio partirà il 14 giugno 2024 con una beta chiusa disponibile in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Europa e Giappone, per poi estendersi alle regioni rimanenti poco dopo.

"Durante gli incontri in cui abbiamo deciso di portare VALORANT su altre piattaforme, sapevamo già di dover offrire senza compromessi la stessa esperienza competitiva offerta ai giocatori su PC per anni: uno sparatutto a squadre tattico preciso" ha dichiarato Arnar Gylfason, direttore della produzione di VALORANT presso Riot Games. "Il nostro obiettivo fondamentale era di mantenere la naturalezza del gameplay competitivo di VALORANT anche con i controller; qualora non l'avessimo conseguito, saremmo stati pronti a tirarci indietro dal progetto. Crediamo di esserci riusciti ma, in fin dei conti, saranno i nostri giocatori ad avere l'ultima parola."

"Una delle nuove funzionalità che preferisco è la modalità Concentrazione, che si attiva mentre si spara." Ha aggiunto poi Gylfason, rispondendo a quale fosse la sua novità preferita per VALORANT Console. "Per offrire la stessa esperienza vissuta su PC, in cui sparare senza mirino è il metodo principale e il mirino è relegato a un supporto secondario, abbiamo sperimentato con numerosi adeguamenti e sensibilità del controller. Tuttavia, su console, sparare senza mirino non aveva lo stesso effetto, e i giocatori non potevano sfruttare le stesse opportunità e lo stesso livello di espressività del gameplay per PC. Ed è qui che entra in gioco la modalità Concentrazione, una nuova modalità di tiro che si comporta come quando si spara senza mirino, ma con una sensibilità meno marcata. In questo modo, i giocatori possono

sparare normalmente quando devono spostare la visuale/mira con una certa agilità (per es. quando sbucano dagli angoli), servendosi invece della modalità Concentrazione quando necessitano di precisione (per i colpi alla testa)".