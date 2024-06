A luglio il lancio internazionale di Apple Vision Pro?

Da tempo si parla del lancio internazionale di Vision Pro, il primo visore di Apple, che ha debuttato sei mesi fa negli Stati Uniti con un prezzo di vendita superiore ai 3.000 dollari. Ebbene, sembrerebbe che il dispositivo, a luglio, arriverà in altri mercati.

In particolare, il lancio di Apple Vision Pro in altri mercati dovrebbe avvenire a luglio, nella fattispecie per la terza o quarta settimana. Nell'informativa si fa riferimento ad un "lancio internazionale", dunque non si sa con precisione quali saranno i Paesi coinvolti. Probabile, però, che il lancio avvenga in più fasi. La prima fase, quasi certamente, interesserà il Regno Unito.

Difatti, sembrerebbe che gli Apple Store inglesi abbiano ricevuto grandi consegne di pallet, materiale che il personale non potrebbe ancora aprire e che consisterebbe in poltrone/divani progettati per consentire alle persone di provare Vision Pro. Sempre per luglio, poi, sarebbe previsto un rinnovo delle grafiche degli Store: insomma, tutto fa ipotizzare che il visore di Cupertino davvero stia per debuttare in altri Paesi.