La nuova smart TV Sky Glass firmata Dolce&Gabbana si ispira alla bellezza della Sicilia

Nello specifico, si tratta di un modello da 65" decorato da un artigiano palermitano con l'iconografia del Carretto Siciliano. I disegni, poi, sono ispirati ai motivi geometrici e alle decorazioni floreali stilizzati tipici della tradizione pittorica della Sicilia occidentale. Difatti, non mancano elementi come trecce, scacchi, arabeschi, palmette e fiori, oltre alle tonalità tipiche dell'isola : il rosso del magma dell'Etna, il blu profondo e intenso del mare, il verde degli incantevoli paesaggi costieri e il giallo caldo e avvolgente del sole di Sicilia.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questa linea esclusiva di Smart TV firmata da Sky e Dolce&Gabbana, ricordiamo che Sky Glass è una linea di TV dotati di tecnologia Quantum Dot e disponibile in tre tagli: 43", 55" e 65". L'azienda, con questa gamma, punta a semplificare l'accesso ai contenuti desiderati nonché consentire agli utenti di utilizzare un apparecchio in grado di offrire performance importanti. Ad esempio, troviamo uno schermo 4K HDR Quantum Dot ed una soundbar Dolby Atmos. Infine, non è mancata una particolare attenzione al design: l'apparecchio, infatti, si presenta molto elegante, soprattutto grazie alla realizzazione in alluminio anodizzato.