Il miglior dongle Android Auto wireless è tutto nuovo, a un prezzo sorprendente

Senza quindi ulteriori indugi, vediamo di che pasta è fatto AAWireless TWO , che sarà disponibile a breve, ma ancora una volta sarà destinato solo ad Android Auto. Per la variante CarPlay c'è da attendere il prossimo anno.

Ecco perché accessori come AAWireless riscuotono tanta popolarità. Ed ecco perché il suo successore, da tempo anticipato, era così atteso.

AAWireless TWO: quando arriva, prezzo e funzionalità

AAWireless è un dispositivo nato come uno strumento per sviluppatori. Successivamente è stato proposto come progetto di crowdfunding, tramite il quale ha riscosso il notevole successo che poi l'ha portato alla sua realizzazione.

Il nuovo modello del dongle per Android Auto wireless è stato svelato in anteprima a inizio anno , durante lo scorso CES di Las Vegas. E ora l'azienda che l'ha sviluppato ci fornisce maggiori dettagli su quando arriverà e a che prezzo.

AAWireless TWO proporrà quindi un aggiornamento del design del dongle, del 30% più piccolo del predecessore (che già non era certo grande) e dotato di un LED a forma di anello che dovrebbe mostrare lo stato di funzionamento e connessione allo smartphone.

Oltre a questo, arrivano anche delle novità a livello funzionale. AAWireless TWO infatti avrà un pulsante fisico multifunzione, che permetterà di passare da un telefono connesso all'altro in maniera rapida. Sarà un pulsante personalizzabile attraverso l'app per dispositivi mobili di AAWireless, e ci aspettiamo che nel corso del tempo saranno disponibili sempre più funzioni per la sua personalizzazione.

Durante l'esperienza con il primo modello di AAWireless abbiamo constatato e apprezzato il notevole supporto software fornito dagli sviluppatori al dispositivo, e ci aspettiamo che accada lo stesso anche per il suo successore.

Uscita e prezzo

Veniamo alle informazioni più importanti. AAWireless TWO sarà disponibile dal 20 ottobre al prezzo di 64,99 dollari sul mercato USA.

Ci immaginiamo praticamente la stessa cifra per l'Europa, dove il lancio avverrà in contemporanea, come confermato sul sito ufficiale.

L'Italia sarà tra i paesi dove sarà possibile ordinarlo fin da subito.

E gli utenti CarPlay?

Come abbiamo già accennato, la prima generazione di AAWireless supporta CarPlay in beta, ma il nuovo modello sarà compatibile solo con Android Auto.

Questo perché il suo sviluppo era già iniziato all'epoca della beta di CarPlay, ed è proprio grazie ai dati ricavati da questo test che è emersa la necessità di un hardware dedicato, non incluso nemmeno in AAWireless TWO.

Ecco quindi che un più completo AAWireless TWO+ vedrà la luce nel primo trimestre del 2025.

Questo successivo modello supporterà sia Android Auto che CarPlay, entrambi con la massima qualità.

La beta di CarPlay per il primo AAWireless rimarrà quindi per sempre tale, e non vedrà mai il rilascio di una versione stabile, proprio a causa di limitazioni hardware.