Il successore del miglior dongle Android Auto wireless al CES

Android Auto è un argomento che sta a cuore a molti di noi, soprattutto tra coloro che usano il proprio smartphone Android (ecco i migliori smartphone Android del momento) connesso alla propria auto. E avere Android Auto in modalità wireless è sicuramente di particolare utilità per tanti. Attualmente le vetture che supportano Android Auto wireless nativamente non sono molte, ma per tutto il resto ci sono i dongle che rendono wireless Android Auto in modalità cablata. E tra i migliori adattori di questo genere troviamo AA Wireless.

AA Wireless è un dispositivo che ha visto il suo debutto con un progetto di crowdfunding di successo, il quale si è poi tradotto in un prodotto di qualità, cosa sicuramente non comunissima tra i progetti di crowdfunding. E ora, proprio al CES di Las Vegas, è stato mostrato il suo successore. Le immagini che trovate in copertina e nella galleria in basso mostrano AA Wireless 2. Il nuovo modello di AA Wireless appare sicuramente diverso, anche in termini di design, rispetto al predecessore. Vediamo un modulo sottile, con forme più arrotondate e un grande pulsante fisico al centro. Proprio dietro questo pulsante fisico si cela una delle novità più sostanziali del secondo modello rispetto al primo AA Wireless. Tale pulsante, accompagnato da un anello LED che servirà a identificare lo stato dell'adattatore, servirà ad avviare la modalità accoppiamento del dongle.