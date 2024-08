AAWireless si aggiorna e spiana la strada al suo successore

Android Auto riscuote sempre particolare interesse tra gli utenti (sapete come verificare se un'auto supporta Android Auto?), vista anche la sua diffusione. E AAWireless è uno dei dispositivi più interessanti nel segmento, visto che permette di rendere Android Auto wireless. Per il dispositivo è appena arrivato un nuovo aggiornamento, che ci fornisce interessanti dettagli sul suo successore.

Il nuovo modello di AAWireless è stato annunciato a inizio anno, durante il più recente CES di Las Vegas. Da quel giorno non abbiamo visto particolari novità in merito al suo lancio sul mercato, ma dopo l'ultimo aggiornamento software potremmo avere maggiori dettagli in merito.