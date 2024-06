Nell'attesa del successore, AAWireless diventa irresistibile con il nuovo taglio di prezzo

Se siete stufi di armeggiare con i cavi in auto e cercate un dongle che vi consenta di trasmettere Android Auto in modalità wireless, questa potrebbe essere un'occasione da non perdere (sapete come verificare se un'auto supporta Android Auto?).

AAWireless, il più popolare strumento di questo tipo, ha infatti ricevuto un nuovo taglio di prezzo, proprio in previsione del lancio del suo successore.