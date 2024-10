AAWireless TWO è finalmente disponibile: un tasto rivoluziona Android Auto Wireless

È finalmente disponibile anche in Italia AAWireless TWO , la nuova versione dell'amatissimo adattatore wireless per Android Auto , che da oggi è disponibile per l'acquisto. Dopo il successo della prima generazione, questa seconda incarnazione si presenta con un design più compatto , riducendo del 30% le sue dimensioni complessive rispetto al predecessore.

Prezzo e disponibilità

Se volete vivere Android Auto in modalità wireless con la garanzia di aggiornamenti costanti ed un'esperienza di connessione fluida, AAWireless TWO è l'accessorio perfetto per la vostra auto .

A cosa serve il tasto fisico

Il nuovo AAWireless TWO adotta un tasto fisico sulla parte superiore che permette di cambiare rapidamente tra più smartphone configurati con lo stesso dispositivo.

La funzione è davvero comoda per chi condivide il veicolo con altri utenti: in più, il LED ad anello facilita la visualizzazione dello stato del dispositivo in ogni momento.

La novità del bottone non tradisce però la semplicità di utilizzo: basta collegarlo via cavo all'auto, scaricare l'app AAWireless sullo smartphone e seguire le istruzioni. Dopo il primo collegamento, l'interfaccia di Android Auto si attiverà automaticamente ogni volta che si accende il motore, senza necessità di intervento manuale. Grazie all'app, è possibile anche personalizzare il funzionamento del tasto fisico per adattarlo alle proprie preferenze.

Inoltre, uno dei punti di forza di AAWireless è l'attento supporto fornito dal team di sviluppo, che continuerà a rilasciare aggiornamenti firmware per migliorare la compatibilità con nuovi modelli di smartphone e auto. Anche se AAWireless TWO non supporta Apple CarPlay, chi cerca una soluzione multipiattaforma potrà aspettare il modello AAWireless TWO+ in arrivo nel 2025.