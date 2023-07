Ora il vostro creator preferito di Instagram potrebbe chiedervi un abbonamento

La funzione, che consente agli influencer idonei di "sviluppare connessioni più profonde con i follower che interagiscono di più e accrescere i propri ricavi mensili, offrendo agli abbonati l'accesso a contenuti e vantaggi esclusivi", si concretizza nella possibilità di stabilire un prezzo di sottoscrizione (negli Stati Uniti tra 0,99 e 99 dollari) e attivare il pulsante Abbonati in modo da accrescere i propri ricavi mensili (ecco come creare un feed di successo ).

Gli abbonati, dal canto loro, avranno accesso a quattro tipi di vantaggi:

Post, Storie, Reel e Live per gli abbonati: è possibile creare reel, post e storie solo per gli abbonati, condividere contenuti esclusivi, usare adesivi interattivi nelle storie o realizzare dirette riservate agli abbonati.

per gli abbonati: è possibile creare reel, post e storie solo per gli abbonati, condividere contenuti esclusivi, usare adesivi interattivi nelle storie o realizzare dirette riservate agli abbonati. Storie in evidenza per gli abbonati: le storie esclusive più recenti verranno automaticamente salvate in una sezione delle storie in evidenza visibile solo agli abbonati.

per gli abbonati: le storie esclusive più recenti verranno automaticamente salvate in una sezione delle storie in evidenza visibile solo agli abbonati. Canali Broadcast e Chat Social per abbonati: è possibile dare agli abbonati accesso o informazioni speciali all'interno di canali dedicati esclusivamente a loro.

per abbonati: è possibile dare agli abbonati accesso o informazioni speciali all'interno di canali dedicati esclusivamente a loro. Badge per gli abbonati: accanto ai commenti e ai messaggi inviati dagli abbonati comparirà un badge, in modo da identificarli facilmente e prioritizzare le interazioni con loro.

Instagram ha anche pubblicato un vero e proprio Manuale degli Abbonamenti, che spiega come registrarsi sulla piattaforma e iniziare a guadagnare tramite gli abbonamenti.

La piattaforma invita a leggere le proprie Normative sulla monetizzazione per i partner di Instagram per avere accesso agli strumenti di monetizzazione tra cui, ma non solo, gli abbonamenti. Tra queste, trovate una serie di divieti come pubblicare video statici, richieste di interazione e lotterie.

Dopo aver controllato di essere idoneo, il creator si può registrare andando in Profilo > Dashboard per professionisti > I tuoi strumenti > Abbonamenti > Inizia. Lì potrà configurare un abbonamento, stabilire il prezzo, impostare il metodo di pagamento e poi potrà creare un video introduttivo alla funzione.

Instagram suggerisce di lanciare di tanto in tanto offerte e seguire una serie di best practice per aumentare il livello di coinvolgimento degli abbonati.

Gli abbonamenti sono attivi da oggi in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Spagna e Regno Unito e, come anticipato da Zuckerberg, saranno ampliati a livello globale nei prossimi mesi.