L'accessibilità di Google è più potente che mai su Android: ecco le novità

Durante il Google I/O che si è appena svolto abbiamo appreso le interessanti novità di Google per i suoi prodotti e servizi software. Tra questi abbiamo visto le notevoli novità di Gemini su Android. Ora andiamo a vedere come l'IA di Google aiuterà l'accessibilità su Android.

Il tema dell'accessibilità è sempre stato centrale per Google, soprattutto su Android che è il sistema operativo per dispositivi mobili più diffuso al mondo. E Google ha appena annunciato delle interessanti novità proprio per l'accessibilità su Android che si basano sulla sua intelligenza artificiale.