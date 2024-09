I nuovi accessori SBS sono belli e utili: li abbiamo provati a IFA

Le novità SBS viste in fiera riguardano la ricarica (cablata e wireless) ma non solo: attenti ai tracker di nuova generazione

Tra le hall di IFA 2024 c'era un padiglione davvero grande, quello di SBS. L'azienda italiana ha portato a Berlino tutta la sua nuova gamma di accessori, con tantissime soluzioni innovative per la ricarica e non solo. In questo articolo vi mostreremo alcuni dei dispositivi che ci hanno più sorpreso, visto che abbiamo avuto l'occasione di provarli con mano mentre eravamo in fiera. Se volete scoprire il futuro della ricarica e del mondo smart, siete nel posto giusto: ecco tutte le novità SBS.

Novità SBS a IFA

Allo stand SBS presente a IFA 2024, abbiamo provato con mano alcuni dei prodotti di cui vi parleremo in questo articolo. Se volete vederli da vicino, ecco il nostro video breve che li mostra tutti in pochi secondi.

Alimentatori Slim

La nuova serie Extra Slim GaN Charger di SBS vista da vicino è impressionante. I due alimentatori da muro (da 30W e 70W) sono davvero compattissimi e leggerissimi: in questo momento sono in assoluto tra i più sottili sul mercato. Il modello più piccolo da 30W ha una sola porta USB-C, mentre quello con potenza di 70W ne ha due ed è un po' più lungo. In entrambi i casi, lo spessore è di solo 1 cm, grazie all'utilizzo di tecnologie di ultima generazione e materiali all'avanguardia come il Nitruro di Gallio (GaN). La versatilità è garantita. Il piccolo da 30W è perfetto per ricaricare smartphone, tablet e auricolari, mentre quello da 70W può alimentare senza problemi anche computer portatili e dispositivi più grandi.

SBS Extra Slim GaN Charger Guarda il file originale

Powerbank con ventola

Si chiama Freeze Mag Powerbank ed è un caricabatterie portatile con una marcia in più: non solo ha il supporto MagSafe, ma integra anche una piccola ventola, che consente di evitare i problemi di surriscaldamento durante la ricarica. L'aspetto più interessante, però, è quello estetico, perché il Freeze Mag Powerbank è un accessorio anche bello da vedere. La parte trasparente è una finestra sull'interno, che lascia vedere alcuni dei circuiti, un piccolo display sul quale leggere la carica residua e anche la già citata ventolina. Le prestazioni sono di ottimo livello: la capacità è di 10.000 mAh, ci sono due porte USB-C con potenza fino a 18W, più supporto per la ricarica wireless fino a 15W.

Ricarica wireless Qi 2

Per quanto riguarda la ricarica wireless, SBS ha proposto in fiera una vasta gamma di prodotti con supporto per lo standard Qi2. Ci sono diverse basette per caricare un singolo dispositivo alla volta, ma ancora più interessanti sono i modelli con supporto multi-dispositivo. In particolare parliamo delle nuove basette di ricarica 2-in-1 e 3-in-1, con le quali è possibile caricare lo smartphone, gli auricolari e l'orologio allo stesso tempo. Sono pensate in particolare per i prodotti Apple, dunque iPhone, AirPods e Apple Watch, anche se ovviamente funzionano con qualsiasi dispositivo con supporto Qi2. Anche il design è molto piacevole, con linee pulite e minimali, materiali di buon livello, un'attenzione particolare per la comodità e la versatilità. Se avete tanti dispositivi smart da caricare, un accessorio del genere può essere perfetto.

Alimentatori green

SBS ha diversi prodotti eco friendly, che rispettano la certificazione GRS (Global Recycled Standard). Tra questi ci sono ad esempio cavi, caricabatteria per auto e soprattutto alimentatori con spina da muro, quelli della gamma Eco Wall Charger. Questi ultimi sono sicuramente molto interessanti, perché sono realizzati con plastica riciclata ma non rinunciano ad uno stile elegante e moderno, con diverse colorazioni pastello tra le quali poter scegliere. Gli alimentatori da muro sono compatti e potenti, con supporto alla ricarica rapida a 25W.

Tracker

Non potevano mancare gli accessori per il tracciamento smart, quelli in stile AirTag di Apple. I nuovi tracker di SBS si chiamano Track My Circle e hanno forma circolare, come suggerisce il nome. Il design è molto curato e le prestazioni sono in linea con la concorrenza, visto che è presente anche il supporto completo all'ecosistema Apple Dov'è (Find My). Per chi utilizza una bici e vuole proteggerla contro eventuali furti, c'è anche il nuovo Track Light: si tratta di un faretto rosso da montare sul retro della bici, ma al suo interno nasconde un tracker con supporto Apple Dov'è. Una bella soluzione per nascondere il dispositivo di tracciamento.

Altre novità da IFA