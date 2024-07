L'accessorio antipuntura di zanzara USB-C da smartphone che dovete avere per l'estate

L'estate è ormai nel suo pieno, e le zanzare, almeno alle nostre latitudini, rappresentano un serio fastidio . Questo vale soprattutto per i più piccoli , che sono portati a grattarsi con meno controllo, con il rischio di farsi male. E allora l'accessorio di heat it diventa molto interessante.

I nostri smartphone ormai ci aiutano in sempre più attività quotidiane, e qualche anno fa non avremmo mai pensato che ci avrebbero aiutato con le punture di zanzara . Ma ultimamente è salito in cattedra un curioso quanto promettente accessorio antipuntura di zanzara per smartphone che potrebbe interessare anche voi.

Come funziona l'accessorio USB-C antipuntura di zanzara

L'accessorio del quale parliamo è prodotto dall'azienda tedesca heat it, ed è un dispositivo medico. Prima di capire come funziona a livello pratico, è interessante vedere perché è efficace.

Il concetto alla base del suo funzionamento è stato studiato e validato all'interno di laboratori di ricerca, proprio a certificare che non si tratta di magia. Il principio alla base consiste nel riscaldare in maniera estremamente localizzata il punto in cui è avvenuta la puntura di insetto.

Questo riscaldamento particolarmente locale dovrebbe impattare sulla percezione del nostro sistema nervoso del prurito, alleviando la voglia di grattarsi.

Quanto abbiamo appena scritto è strato dimostrato in uno studio scientifico condotto da ricercatori del Fraunhofer Institute for Translational Medicine and Pharmacology e del Allergology and Immunology, Institute of Allergology, Charité – Universitätsmedizin Berlin. Si tratta di istituzioni universitarie tedesche. Lo studio ha preso in considerazione un gran numero di persone, circa 1.750, le quali hanno sperimentato il nuovo dispositivo che prevede il riscaldamento localizzato sulla puntura.