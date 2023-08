Questo accessorio per Apple Vision Pro è molto più utile di un trackpad

Ma che vantaggio ci sarebbe nell'emulare un trackpad con un altro dispositivo? In realtà la soluzione è molto più versatile. Come scovato da 9to5Mac , infatti, il dispositivo sarebbe dotato di una serie di telecamere e sensori che supporterebbe i gesti e consentirebbe di espandere le capacità del visore.

In questo senso, abbiamo accolto con entusiasmo l'ultimo brevetto depositato, in cui si descrivono una serie di accessori dedicati al visore. Uno sembra particolarmente interessante, perché sarebbe un dispositivo hardware per emulare un trackpad fisico !

Scemato l'entusiasmo per l'annuncio di Apple Vision Pro , il costosissimo visore per la realtà aumentata e virtuale della mela (sapete cosa significano questi due termini ?), la casa di Cupertino ha silenziosamente portato avanti lo sviluppo del dispositivo.

In pratica, Apple avrebbe intenzione di sostituire il Mac con il suo nuovo visore, e un dispositivo del genere consentirebbe di evitare di utilizzare un trackpad fisico (e potenzialmente una tastiera), in quanto trasformerebbe ogni superficie piana in un dispositivo di input, e in modo molto più preciso rispetto alle telecamere del Vision Pro, soprattutto per quanto riguarda la profondità.

Nel brevetto, si legge anche l'intenzione di Apple di utilizzare questo dispositivo per riconoscere una penna, ad esempio, per poter scrivere virtualmente e, grazie al supporto dei gesti, consentirebbe di ruotare ad esempio una foto usando pollice e indice. Inoltre, come si vede dalle immagini del brevetto, questo dispositivo sarebbe notevolmente più piccolo di un trackpad.

A questo punto la domanda è: questi accessori (se si faranno) sono previsti per il Vision Pro, che dovrebbe uscire tra almeno cinque mesi, o per un modello futuro? Come al solito, per questo tipo di informazioni non abbiamo certezze, ma siamo sicuri che in caso Apple abbia in mente qualcosa non mancheranno di arrivare anticipazioni.