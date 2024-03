Secondo quanto riferito dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple sarebbe in trattativa con Google per utilizzare Gemini sulla prossima versione di iOS.

L'intelligenza artificiale e iOS 18

Si parla soprattutto di una Siri completamente rinnovata e molto più utile che in passato, ma finora tutte le notizie avevano dato per certo che Apple avrebbe utilizzato un'intelligenza artificiale sviluppata autonomamente.

Lo stesso Tim Cook aveva fatto espliciti riferimenti a come Apple stesse lavorando da anni al suo modello di intelligenza artificiale generativa, ed è circolato molto il nome di AppleGPT, ossia un chatbot attualmente in fase di test a Cupertino.

Forte dei suoi chip Apple Silicon, l'azienda della mela potrebbe utilizzare un approccio fortemente basato sull'elaborazione in locale (edge AI) e, come suggerito dallo stesso Gurman, l'uso di Gemini potrebbe essere destinato all'elaborazione in cloud, ad esempio per la generazione di testi basati su un prompt.

Al momento sia Apple che Google (così come OpenAI) hanno scelto di non commentare la notizia. È probabile che gli accordi non siano ancora completamente definiti, ma anche se la trattativa tra le due aziende dovesse saltare, Apple potrebbe rivolgersi ad altri competitor come OpenAI o Anthropic.