Acer mostra i muscoli al CES: che potenza il nuovo Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition!

L'azienda ha infatti svelato i nuovi Acer Swift Go e Swift X , portatili destinati a tutti coloro che hanno bisogno di un buon dispositivo per lo studio o per il lavoro. Ma Acer ha presentato una novità anche per chi esige maggiori prestazioni , soprattutto per creator di contenuti digitali 3D. Stiamo parlando di Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition . Andiamo a vedere le sue specifiche nel dettaglio.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition: Caratteristiche Tecniche

Il nuovo notebook di Acer arriva particolarmente focalizzato sull'aspetto dell'elaborazione e produzione di contenuti digitali, anche in 3D. Per fare questo al meglio, sotto al cofano sfoggia processori Intel Core fino i7-13620H e delle GPU NVIDIA GeForce RTX 4050.

Il notebook 3D stereoscopico viene fornito con SpatialLabs Experience Center Pro, che contiene una serie di applicazioni e componenti aggiuntivi SpatialLabs per ottimizzare ulteriormente le esperienze 3D per gli appassionati o i creator occasionali.

SpatialLabs Go offre strumenti per l'immersione nei contenuti, poiché utilizza i modelli AI proprietari di Acer per trasformare i contenuti 2D in 3D in tempo reale.

Inoltre, SpatialLabs Player offre su Aspire 3D 15 la possibilità di avviare la riproduzione di video in parallelo e la possibilità di passare alla modalità 2D o 3D durante la visualizzazione. Per i professionisti troviamo anche l'applicazione SpatialLabs Model Viewer e la tecnologia di rendering in tempo reale per importare e convertire i formati di file CGI e CAD in illustrazioni 3. Il notebook 3D supporta anche il runtime OpenXR di Acer per la creazione di contenuti 3D, insieme ad altri strumenti per sviluppatori come i plug-in SpatialLabs Unity e Unreal Engine per realizzare più rapidamente progetti 3D.

Il portatile supporta in pieno Copilot di Windows 11, anche con un pulsante dedicato sulla tastiera. Dal punto di vista tecnico, troviamo un pannello IPS da 15,6 pollici 4K UHD, con supporto al 100% della gamma di colori Adobe RGB e possono passare dalla modalità visione 2D al 3D.

Per le videochiamate, troviamo il supporto di Acer PurifiedVoice e PurifiedView per l'ottimizzazione dei contenuti della webcam e del microfono con il supporto dell'intelligenza artificiale di Acer.

La gestione termica è affidata alla tecnologia Acer TwinAir e al sistema di gestione termica con tre heatpipe in rame che aiutano a disperdere il calore in modo efficiente. Il notebook Aspire 3D 15, offre fino a 32 GB di memoria DDR5 e fino a 2 TB di storage, accoppiati a opzioni di connettività con una porta HDMI 2.1, una porta USB Type-C Thunderbolt 4 e la compatibilità Wi-Fi 6.