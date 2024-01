Acer al CES: ecco i nuovi portatili Swift Go e Swift X nel segno dell'IA

Acer al CES infatti ha presentato due nuove serie di dispositivi. Parliamo di Acer Swift Go e Acer Swift X , le quali arrivano in versione rinnovata rispetto ai modelli che abbiamo visto lo scorso anno. Andiamo a vedere le novità nel dettaglio.

Il CES di Las Vegas , la popolarissima fiera tecnologica che ogni anno si tiene nella città statunitense, ha appena chiuso i battenti e sono tante le novità che ha ospitato. Alla fiera era presenta anche Acer , l'azienda che ha rinnovato in maniera consistente il suo parco notebook (ecco la raccolta dei migliori notebook del momento ).

Acer Swift Go 14 | Swift Go 16: Caratteristiche Tecniche

In questa nuova serie troviamo i modelli Acer Swift Go 16 (SFG16-72) e Swift Go 14 (SFG14-73). Arrivano con la certificazione Intel Evo, sotto al cofano hanno processori Intel Core Ultra e le GPU Intel Arc.

Entrambi supportano Copilot di Windows, per aggiungere un bel tocco di intelligenza artificiale all'intera esperienza utente.

In questo senso, entrambi i modelli presentano una webcam QHD da 1440p con TNR, abbinata a funzionalità supportate dall'intelligenza artificiale Acer PurifiedView, tra le quali troviamo la Sfocatura dello sfondo, Inquadratura automatica ed Eye Contact. La stessa ottimizzazione è stata implementata anche per i contenuti audio.

Troviamo il modulo Wi-Fi 7 e cerniera che permette di aprire lo schermo a 180°. A proposito di schermo, i nuovi dispositivi Swift Go sono dotati di display OLED con luminosità di picco di 500 nit, gamma cromatica DCI-P3 al 100% e certificazione DisplayHDR™ True Black 500. Su Swift Go 16 troviamo un display OLED da 16 pollici 3,2K con risoluzione di 3.200 x 2.000 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre Swift Go 14 ha un display OLED da 14 pollici 2,8K con una risoluzione di 2.880 x 1.800 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Infine, i portatili Swift Go supportano fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a un SSD PCIe Gen 4 da 2 TB aggiornabile con doppio slot.

In termini di porte disponibili, troviamo due porte USB Type-C con Thunderbolt 4, entrambe con ricarica rapida, una porta USB Type-A con ricarica offline, HDMI 2.1 e un lettore di schede microSD. I portatili includono anche Bluetooth LE Audio.