Addio agli acquisti su Google TV, per una buona causa

Google TV è la piattaforma software che Google ha lanciato per smart TV e che negli ultimi tempi ha visto notevoli aggiornamenti. Proprio in questo contesto torniamo a parlarne, visto che è arrivato un aggiornamento per il meccanismo degli acquisti su Google TV.

In poche parole, Google ha deciso di mandare in pensione la funzionalità per acquistare contenuti su Google TV. Non si tratta di un addio particolarmente impattante per gli utenti, visto che viene centralizzato tutto su YouTube.