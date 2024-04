Gli acquisti sul Play Store saranno più comodi: addio alla password

Attualmente, per acquistare dal Play Store è possibile verificare la propria identità inserendo la password del proprio account Google oppure effettuando il riconoscimento biometrico , ovvero il riconoscimento dell'impronta o quello facciale (se il dispositivo lo supporta). Ma anche per abilitare il riconoscimento tramite identificazione biometrica è necessario, almeno la prima volta , l'inserimento della password del proprio account.

L'identificazione prima di ogni acquisto sul Play Store è una misura non obbligatoria, ma sicuramente consigliata per proteggere il proprio account e il proprio denaro. E proprio per questo Google sta per rendere più semplice il suo utilizzo.

La novità che annuncia Google infatti consiste nella possibilità di abilitare l'identificazione tramite biometria tramite il riconoscimento biometrico, eliminando la necessità di inserire la password.

Google sta comunicando la novità via email ai suoi utenti, come vedete dallo screenshot in basso.