Come sarà acquistare un Galaxy Ring della misura perfetta per voi

Potrete scegliere in sicurezza la misura di Galaxy Ring

Il noto leaker Evan Blass infatti ha condiviso un'immagine che mostra quali sarebbero i passaggi necessari che seguiranno l'acquisto di un nuovo Galaxy Ring, con relativa consegna. Si tratta pur sempre di un anello, anche se smart, e quindi è fondamentale scegliere la misura giusta.

Sappiamo che Galaxy Ring dovrebbe arrivare sul mercato in nove dimensioni differenti. Come vediamo dall'immagine in basso, Samsung ha previsto la seguente procedura per assicurarsi che gli utenti scelgano la misura corretta:

Ordine del Galaxy Ring. Ricezione a casa del kit per la misurazione della dimensione del proprio dito. Conferma della misura da acquistare in base alla misurazione fatta tramite il kit spedito a casa. Spedizione del Galaxy Ring della misura scelta.

Chiaramente Samsung permetterà l'acquisto diretto, ovvero scegliendo subito la dimensione al momento dell'ordine, per coloro che già conoscono la misura del proprio dito.

La mossa di Samsung ovviamente prevede dei costi, a causa delle spedizioni aggiuntive dei kit per la misurazione. Trattandosi di un anello però immaginiamo che questa sia effettivamente la soluzione più efficiente, in modo da evitare grossi volumi di resi e cambi per una scelta errata della misura.

Quando arriva Galaxy Ring

Sappiamo che il lancio ufficiale di Galaxy Ring dovrebbe avvenire a valle dell'evento Unpacked di luglio. Negli ultimi giorni abbiamo anche appreso che lo smart ring di Samsung potrebbe arrivare sul mercato a un prezzo che si aggira attorno ai 300-350 dollari, e che potrebbe richiedere anche un abbonamento mensile per poter essere usato.