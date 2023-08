Rivoluzione Action Button su iPhone 15 Pro: anche iOS 17 è pronto

Nelle scorse settimane abbiamo appreso diversi dettagli sui nuovi iPhone di casa Apple, e in particolare per la variante Pro che è quella che dovrebbe essere caratterizzata dalle innovazioni maggiori . E nelle ultime ore sono trapelati ulteriori dettagli a riguardo.

Le prossime consistenti novità nel mercato smartphone arriveranno da Apple , con la nuova serie iPhone 15 che scalda i motori per il lancio previsto in autunno.

L'innovazione più ghiotta dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max sarà l'Action Button, il nuovo pulsante per le azioni rapide che andrà a sostituire l'iconico slider che caratterizza da sempre gli iPhone. Gli utenti ci guadagneranno, visto che potranno completare azioni rapide per cambiare la modalità della suoneria in maniera più completa rispetto a quanto avviene ora.

Anche iOS 17 sembra pronto alla novità, visto che nell'ultima beta del sistema operativo sono stati rilevati dei riferimenti di codice che puntano proprio al feedback tattile dedicato all'Action Button.

Nello specifico, sarà possibile ricevere una vibrazione di intensità o durata diversa in base alla modalità della suoneria impostata.

Questo non avviene con l'attuale slider visto che è facilmente comprensibile quale modalità di suoneria risulta attivata, basta guardare la posizione dello slider stesso.

Per conoscere tutte le opzioni che Apple assocerà alle azioni sull'Action Button dovremo attendere la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max. Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale.