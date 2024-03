Addio ADSL, TIM spegne il rame: da maggio, solo fibra in queste zone

TIM ha annunciato oggi lo spegnimento delle prime centrali completamente in rame, avviando quindi il passaggio definitivo alla tecnologia in fibra ottica: in tutte le aree coinvolte, infatti, esiste già una copertura di fibra (e fibra misto rame) a coprire tutti i clienti. Se siete curiosi della copertura, qui spieghiamo come verificare la copertura della fibra ottica.

Nel caso ci fossero ancora clienti che utilizzano una connessione esclusivamente in rame (ADSL e simili), verranno migrati a tecnologia basata su fibra ottica entro la data dello spegnimento, che sarà il 25 maggio 2024.

Lo spegnimento delle centrali interamente in rame è stato autorizzato dall'AGCOM, che con la delibera 238/23/CONS ha approvato la dismissione di circa 6700 centrali in rame, non più necessarie, entro il 2028.

Le centrali che verranno spente il 26 maggio si trovano in Campania, Lazio, Toscana e Veneto. In particolare, le centrali interessate si trovano in queste zone: