Addio all'aggiornamento a Windows 11 con la licenza di Windows 7

Forse non tutti sanno che l'aggiornamento a Windows 11 è ancora gratuito e concesso a coloro che possiedono una licenza di Windows 7 . Tale versione del sistema operativo è stata chiaramente accantonata da un pezzo da Microsoft, ma coloro che avevano una licenza Windows 7 sono sempre stati in grado di aggiornare a Windows 11 gratuitamente .

Quando si parla di Windows pensiamo subito al sistema operativo che per decenni ha animato miliardi di PC e notebook in tutto il mondo. Attualmente è Windows 11 la nuova generazione, con aggiornamenti che lo rendono sempre più al passo con i tempi.

Questo è destinato a cambiare tra pochissimo, con Microsoft che sta per rimuovere la possibilità di usare una licenza Windows 7 per installare e attivare Windows 11. Sin dal lancio di Windows 10 Microsoft ha permesso l'update da Windows 7 e Windows 8 con la relativa licenza. Tale possibilità sarebbe dovuta durare un solo anno, ma in realtà siamo andati ben oltre.

Anche dopo il lancio di Windows 11 risultava possibile utilizzare una licenza di Windows 7 per l'attivazione del sistema operativo.

Ma stando a quanto scovato sulla documentazione ufficiale di Microsoft, questa possibilità è destinata a scomparire. Anzi, qualcosa già si è concretizzato visto che non è possibile usare la licenza di Windows 7 per attivare l'ultima build Insider di Windows 11.

Dunque ci aspettiamo che anche per le prossime build di Windows 11 stabile non sarà più possibile l'attivazione a partire da una licenza di Windows 7. Questo ovviamente non vale per quelle licenze di Windows 7 che già sono state usate per attivare Windows 11, rimarranno appunto valide.