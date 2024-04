Addio alla PixelExperience: arriva l'annuncio del fondatore

Cari utenti PixelExperience,

È con un sentimento di gratitudine che condivido con voi oggi queste informazioni importanti. Dopo una lunga riflessione, ho deciso di completare lo sviluppo di PixelExperience.

Il progetto è stato realizzato da me nel 2017, in uno scenario completamente diverso da quello in cui viviamo oggi.

Oggi, dopo quasi 6 anni, ho preso la difficile decisione di terminare lo sviluppo.

Questo progetto è stato un viaggio incredibile pieno di innovazione, collaborazione e dedizione incrollabile sia da parte del team che della comunità. Fin dall'inizio di PixelExperience, il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire agli utenti un'esperienza Android fluida, personalizzabile e ricca di funzionalità, su misura per un'ampia gamma di dispositivi.

Nel dire addio allo sviluppo attivo, voglio esprimere il mio più profondo apprezzamento a ogni membro della nostra comunità, ai tester, ai contributori e a tutti i sostenitori. La tua passione e il tuo impegno sono stati la forza trainante dietro ogni traguardo che abbiamo raggiunto.

Il sito web PixelExperience rimarrà disponibile. Ciò significa che avrai ancora accesso per scaricare build precedenti.

Grazie per aver preso parte a questo viaggio straordinario.

Cordiali saluti,

jhenrique09

Proprietario, progetto PixelExperience