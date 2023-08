Addio alle password su X e LinkedIn? Le aziende lavorano al supporto delle passkey

Secondo Moser: "Non è ancora chiaro quando X e LinkedIn inizieranno a supportare Passkey, tuttavia, il fatto che entrambi ci stiano lavorando è un segnale positivo per il futuro dell'autenticazione senza password."

La progressiva diffusione delle passkey , il nuovo metodo di autenticazione per siti Web ed applicazioni, è destinata a mandare ''in pensione'' le classiche password nel prossimo futuro ( ecco quali sono le password più usate ). Già negli ultimi mesi diverse aziende tra cui PayPal ed Apple hanno deciso di abilitare il supporto alle passkey e molte altre sembrano voler intraprendere lo stesso percorso. Infatti stando a quanto riportato da una ricerca svolta da Steve Moser, analizzando il codice delle rispettive applicazioni, altre due aziende che stanno lavorando a questo cambiamento sono LinkedIn ed X .

Il fatto che molte aziende si siano interessate e stiano lavorando per introdurre questo nuovo standard non può che essere una notizia più che positiva per il consumatore, rappresentando un notevole passo avanti in termini di sicurezza e comodità.

Infatti sarà possibile dimenticarsi del dover creare e gestire una password per i propri account e si potrà effettuare l'accesso direttamente tramite impronta digitale, il blocco schermo, il riconoscimento facciale o un token di sicurezza (una volta configurata la passkey). Tutto questo in grande sicurezza grazie all'utilizzo di coppie di chiavi crittografiche; dove la pubblica sarà registrata nel sito web o nell'app che state utilizzando e condivisa tra dispositivi che dispongono delle proprie chiavi private, mentre la privata sarà presente soltanto sul vostro dispositivo (rimanendo quindi al sicuro anche in caso di violazione dei dati del sito o dell'app dove siete registrati).