Addio alle API di Google Fit: ma l'erede lo conosciamo già

Google ha infatti illustrato come procederà l'archiviazione definitiva delle API di Google Fit , comunicando che non saranno più disponibili dal 30 giugno 2025 .

Da ormai un paio d'anni conosciamo Connessione salute , la piattaforma che a livello internazionale è arrivata come Health Connect e che è destinata a succedere a Google Fit . Proprio nelle ultime ore BigG ha annunciato importanti cambiamenti proprio per Fit.

A partire da maggio 2024 infatti, proprio in concomitanza con il Google I/O che si terrà a breve, verrà avviato il processo di migrazione verso Connessione salute. Questo sarà il primo passo concreto verso il pensionamento di Google Fit, o quanto meno dei servizi che si basano su tale piattaforma.

Al momento le API di Connessione salute raccolgono gran parte delle funzionalità e servizi che proponevano quelle di Google Fit, anche se al momento mancano quelle che permettono di fissare e gestire gli obiettivi di movimento quotidiani o periodici. Un esempio di come stia avvenendo tale migrazione consiste negli aggiornamenti introdotti per l'app Fitbit, la quale è in grado di sincronizzarsi con i dati raccolti da Google proprio tramite Connessione salute.

Un interrogativo importante, nell'ambito di tutto questo processo di migrazione, riguarda le sorti delle app Google Fit, attualmente disponibili per Android, iOS e Wear OS. Google non ha riferito cosa accadrà, e non escludiamo che a un certo punto Google Fit non vada nell'ormai popolare e denso cimitero di Google. Torneremo ad aggiornarvi su questo aspetto non appena ne sapremo di più.

Ma per quanto riguarda gli sviluppatori che operano su servizi connessi a Google Fit, ormai il quadro è chiaro. La migrazione ufficiale verso Connessione salute sta partendo.

Potete consultare maggiori dettagli tecnici alla pagina dedicata sul sito ufficiale.